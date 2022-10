V kovčki našli truplo 12-letne deklice

Francoska policija preiskuje smrt najstnice, katere truplo so v Parizu odkrili v kovčku. 12-letnica je bila najdena z več rezi na vratu. V hiši, kjer je živela, so detektivi odkrili znake ugrabitve in sprožili preiskavo. Preiskava je še v teku, štiri osebe pa so trenutno v priporu.

Oče mlade deklice je postal zaskrbljen, ko se njegova hči ni vrnila domov iz šole. Svoje pomisleke naj bi delil z ženo, ki je pogrešano hčerko prijavila policiji. Francoski mediji poročajo, da so starši deklice povedali, da je imela deklica svetle lase do ramen, v času izginotja pa je bila oblečena v obrabljene bele kavbojke, bel pulover s kapuco, jopič in bele športne copate. icon-expand Francoska policija FOTO: Shutterstock Nadzorne kamere kažejo, da je 12-letnicca okoli 15. ure popoldne vstopila v preddverje stavbe, v kateri je živela. Prav tako kamere prikazujejo žensko, ki iz stavbe vleče isti kovček, ki je bil kasneje najden v ulici d'Hautpoul, le par ulic stran od dekličinega doma. Kaj se je zgodilo od takrat do 23. ure, ko so odkrili najstničino truplo, ni znano. Štiri osebe so trenutno v priporu, vendar ni jasno, na podlagi česa so bile aretirane. Med njimi je moški, ki je po odkritju kovčka poklical policijo. O vzroku smrti žrtve ni znanega ničesar.