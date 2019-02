Opravili obdukcijo trupla iz zamrzovalnika: bila je zvita, glava je bila okrvavljena

Okoli 12.30 se je končala obdukcija trupla, ki naj bi pripadalo Jasmini Dominić in ki so ga v soboto odkrili v zamrzovalni skrinji v družinski hiši v Palovcu na Hrvaškem. Rezultati obdukcije bodo pomagali razsvetliti umor ženske, ki je pretresel Medžimurje in celotno Hrvaško.

Obdukcijo so lahko opravili šele, ko sta se skrinja in truplo odtalila. Truplo je bilo zvito v klopčič, z glavo naprej, piše lokalni portal index.hr. Glava je bila okrvavljena, obdukcija pa naj bi potrdila, kako je pokojna umrla.

Preiskovalni sodnik je v ponedeljek za Smiljano Srnec, sestro pogrešane Jasmine in glavno osumljenko umora, podaljšal pripor. Danes naj bi jo zaslišali na občinskem državnem odvetništvu in privedli na sodišče v Varaždinu. Policija in kriminalisti nadaljujejo preiskavo.

Medtem so se hrvaški mediji razpisali o novih podrobnostih zločina. Ena od prič, ki naj bi videla truplo med kriminalističnim ogledom, je opisala, v kakšnem stanju je bilo. "Bila je gola. Telo je bilo upognjeno v kolenih, roke je imela ob telesu. Nisem videl nobenih poškodb. Lasje so bili ohranjeni. Imela je celo rdeča lica. Ampak jaz sem samo za nekaj minut dvignil pokrov skrinje in ga zaprl. Nikoli nisem videl česa takšnega," je povedal za Jutarnji list. Pojasnil je tudi, da je bila skrinja pod stopnicami, zato se pokrov niti ni mogel do konca odpreti.

'Dolga leta sem sumil, a nisem imel dokazov ...'

Nek krajan iz Palovca je za Jutarnji list dejal, da je ves čas sumil, da nekaj ni v redu. Povedal je tudi, da Jasminina sestra nikoli ni pustila, da bi premaknili skrinjo. Ko pa so se pred njihovo hišo pojavili policisti in reševalci, je svoji soprogi dejal: "To je to. "Dolga leta sem sumil, a nisem imel dokazov ... Kot otrok sem bil pogosto v njihovi hiši, igral sem se z Jaco, kot smo klicali Jasmino, ampak od leta 1999 nisem bil več v tej hiši. Enkrat sem šel mimo, ko sta se ona in Jasmina nekaj kregali. Jasmina je pritekla iz hiše na dvorišče in rekla: 'Beživa, ubila naju bo!' Ta pogled, te oči, penila se je," pripoveduje neimenovani sokrajan.

Dragutin Srnec, sorodnik soproga osumljene Smiljane, je za hrvaško Nova TV dejal, da je prepričan, da Ivica Srnec (soprog) zagotovo ni vedel za truplo.

Truplo Jasmine Dominić naj bi po neuradnih informacijah odkril bodoči zet Smiljane Srnec. Jasmina je pogrešana že od avgusta 2000, toda njeno izginotje je družina prijavila šele leta 2005.

Člani Jasminine družine naj bi v času njenega izginotja policiji zatrjevali, da se je Jasmina sprva redno javljala. "Opravičila so bila, da je odšla na ladjo, da je v tujini. Govorili so, da se je javljala, tako so nas zavajali v drugo smer," je včeraj pojasnil predstavnik medžimurske policijske uprave Nenad Risek.

Policija iz Čakovca je v zadnjih letih večkrat preiskovala izginotje Jasmine. Pregledali so tudi družinsko hišo, vendar pa nikoli niso preverili zamrzovalnikov. "Nismo imeli takšnih informacij, da bi posumili, da bi se tam nahajalo truplo. Številne osebe smo testirali s poligrafom," je včeraj povedal Risek.