Tudi varnostniki s piščalko in signalizacija niso mogli preprečiti najhujšega

Poročali smo že, da se je eden največjih rekreativnih kolesarskih dogodkov pri nas, ki ga je prenašala tudi naša televizija POP TV, v nedeljo tragično končal. Na L'etape Slovenia se je zgodila nesreča, ki je bila za 49-letnega udeleženca usodna. Šlo je za uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France, ki so na sporedu po celem svetu. V Sloveniji je potekal dva dni, v soboto je bil čas za poslovno ekipno etapo, skupinsko vožnjo, najmlajše, najstarejše, družine, v nedeljo pa je bila na programu izkušnja Tour de France na izbrani razdalji, na 80 ali 130 km.
Slednja, s startom in ciljem v Kranju, ki se je vmes vila skozi različne gorenjske kraje, pa je imela žalosten epilog. Dopoldanski padec enega izmed udeležencev na trasi med naseljema Šenturška Gora in Grad v občini Cerklje na Gorenjskem se je končal tragično. "Po do sedaj zbranih obvestilih je 49-letni kolesar pri spustu po strmem klancu navzdol, iz smeri Šenturške Gore proti naselju Grad, v ovinku zapeljal s ceste. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl," so v nedeljo zvečer sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Posredovati je moral helikopter, ker je bil teren prezahteven. Iz njega so z vitlom spustili zdravnika, ki pa kolesarju ni mogel več pomagati.
Nesreča je močno odmevala, na spletu pa so se pojavili očitki, da gre za ovinek, za katerega se je že prej vedelo, da je nevaren, da bi bilo kritična mesta potrebno bolje označiti, zaščititi poškodovane ograje. Zato nas je zanimalo, kakšni so varnostni protokoli na tovrstnih prireditvah, ko so ceste zaprte za javni promet.
Označevanje nevarnih odsekov
"Tour d'France, Vuelta, Giro d'Italija ... nikjer cesta ni zaščitena ali pa da bi bile ograje oblazinjene, to je nemogoče izvesti, 130 kilometrov poti," zatrjuje Rok Šinkovec. Šlo je za isto traso, po kateri je dirka potekala že četrto leto zapored, odkar imajo licenco Tour d'France, je v imenu organizatorjev razložil za 24ur.com. Kot pravi, je na tem konkretnem odseku potekalo že več dirk - Velika nagrada Gorenjske, Spust Kranja, Dirka po Sloveniji.
"Gre za trase, ki se jih redno pregleduje, mi potrebujemo vsa potrdila policije, varnostne službe, občin, krajevnih skupnosti, medicinskega osebja, da je sposobno zagotoviti spremljavo," je nanizal varnostne protokole med pripravami na tako dirko, za katere pravi, da potekajo vse leto. "Jasno pa to ne pomeni, da moramo mi gledati ali menjati vsak meter poškodovane ograje. To je stvar policije oziroma kontrole cest, če so ceste normalno prevozne," pravi. "Ko pa enkrat dobimo vsa dovoljenja in se zapre cesta, so pa na najbolj nevarnih oziroma delikatnih odsekih varnostniki, tako kot je bilo tudi v tem primeru," je zatrdil.
"Ta pot je zelo znana med kolesarji, za kraj, kjer je prišlo do te tragedije, so kolesarji že povedali, to smo mi zelo dobro vedeli. Na taki trasi je kopica nevarnih odsekov oziroma ovinkov, kot je bil ta. Zato smo take odseke ob sodelovanju s policijo in varnostno službo primerno označili. Tudi ta je bil označen, tako z varnostnikom s piščalko in zastavo kot tudi s prometno signalizacijo," sogovornik navaja, da je bil omenjeni odsek dvojno varovan.
Šinkovec poudarja, da so organizatorji najeli varnostno službo in ljudi, ki imajo izkušnje z največjimi kolesarskimi dirkami v Sloveniji. Po njegovih besedah je bilo na tej trasi 12 redarjev na motorju, ki se menjajo oziroma preskakujejo: "Na začetku traja približno pol ure, da karavana odpelje mimo, od najhitrejših do najpočasnejših, potem pa se ta čas veča. Na koncu, po treh urah dirke, je pa ta čas lahko že skoraj dve uri ali uro in pol, toliko časa mora torej biti en varnostnik na določenem varovanjem odseku," razloži. Polegreševalnih vozil so bila prisotna tudi gasilska vozila in policisti na motorjih.
"Takih odsekov oziroma ovinkov, kot je bil ta, je bilo še kar nekaj. Ta ovinek ni bil najbolj nevaren na dirki, daleč od tega. Je bil pa med tako nevarnimi, da se je varnostna služba odločila, da bo imela tam tako signalizacijo kot varnostnika, ki bo 100 metrov prej kazal na zmanjšanje hitrosti," je dejal. Po njegovih besedah je bil redar v tem času na svojem mestu, sami nesreči pa ni bil priča, saj je stal približno 100 ali 150 metrov od kraja nesreče, na ravnini ob spustu.
Usoden spust
Ostro pa zavrača navedbe, ki so se pojavile na družbenih omrežjih in v medijih, da nihče ni opazil, kaj se je zgodilo. "Zelo hitro so opazili drugi kolesarji in gledalci, ki so stali nekoliko nižje, z večih koncev so takoj klicali 112. Številka za nujno pomoč je pravzaprav preventiva, saj so reševalci vselej v bližini. Na dirki je bilo v koloni devet reševalnih vozil, zato se ne more zgoditi, da traja več kot pet minut, da pride reševalno vozilo do kraja nesreče. Na našo veliko žalost pa v tem primeru neposredno do njega preprosto niso mogli, saj je bil poškodovani od ceste oddaljen približno 30 metrov," oriše strmo in nedostopno gozdnato pobočje, po katerem se je odkotalil nesrečni kolesar, ki je predstavljalo veliko oviro za dostop.
Šinkovec pravi, da so bili pretreseni tudi organizatorji in da je tudi zanje to velika tragedija, družini so izrekli sožalje. Opozoril pa je tudi na današnji način kolesarjenja ter na prve ugotovitve policije, da je bil omenjeni ovinek usoden zaradi prevelike hitrosti: "Imeli smo povsem prestrašeno udeleženko, ki je prišla in rekla, da je nekdo švignil mimo nje tri centimetre od krmila s hitrostjo 70 kilometrov na uro. Letijo kot snete sekire," opozarja, da gre za šport, ki postaja vse bolj nevaren.
Uradni razlog za nesrečo sicer še ni znan, prav tako ne vzrok smrti nesrečnega kolesarja.