Tuji voznik začetnik po gorenjski avtocesti divjal s 190 kilometri na uro

Gorenjski prometni policisti so v soboto na avtocesti poostreno merili hitrost vožnje in okoli 13. ure obravnavali voznika, ki je na omejitvi 110 km/h v smeri Karavank vozil s hitrostjo 190 km/h.

Gre za tujca, voznika začetnika, ki so ga privedli na pristojno sodišče. Kaznovali so ga z globo in stransko sankcijo enoletne prepovedi vožnje vozil B kategorije na območju Slovenije.

"Nadzori hitrosti na avtocesti so vsakodnevni. Pozivamo k prilagojeni hitrosti vožnje in upoštevanju omejitev hitrosti," so ob tem zapisali na PU Kranj.