Tuja državljana v Ljubljani ropala spolne delavke

Ljubljanski kriminalisti preiskujejo oborožene rope, ki sta jih v Ljubljani v stanovanjih izvajala državljana Bosne in Hercegovine in Srbije. Ropala sta ženske, ki so nudile spolne usluge proti plačilu.

Kriminalisti PU Ljubljana preiskujejo več oboroženih ropov, ki sta jih v Ljubljani izvajala 34-letni državljan Bosne in Hercegovine in 18-letni državljan Srbije. Ropala sta ženske, ki so v stanovanjih nudile spolne usluge proti plačilu. Osumljenca so v sredo izsledili v Piranu, kjer so jima odvzeli prostost. Danes ju bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Podrobnosti o izsledkih preiskave bo ob 13. uri predstavil vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana Valter Zrinski. Novinarsko konferenco bomo spremljali v živo na naši spletni strani.