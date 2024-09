Tuja krivda za požar v stanovanjskem bloku v Mariboru izključena

Zagorelo je v stanovanjskem bloku na Lackovi cesti v mestni četrti Radvanje. Gasilci so med gašenjem evakuirali vse stanovalce, po zaključku intervencije pa so se lahko vrnili na svoje domove.

V požaru je eno stanovanje v celoti pogorelo, ogenj pa se je razširil na drugo stanovanje in ga delno poškodoval. Nastala je škoda na skupnih površinah bloka in v drugih stanovanjih, več oseb je zaradi vdihovanja dima ali lažjih poškodb potrebovalo zdravniško pomoč.

Kot je za STA danes povedal Primož Osojnik iz Gasilske brigade Maribor, sta dve stanovanji neprimerni za bivanje. Zato so si tamkajšnji stanovalci morali poiskati začasno zatočišče.

Kot so sporočili iz Prostovoljnega gasilskega društva Radvanje, so v sklopu reševanja iz objekta uspešno rešili tudi mačko, ki na začetku ni kazala znakov življenja. "Član gasilske brigade je s pomočjo kisika, vztrajnosti in dolge borbe muco vendarle uspel postaviti na noge. Večstanovanjski objekt smo ob koncu prezračili, pregledali s termovizijsko kamero in preverili vsebnost nevarnih plinov," so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Po poročanju Televizije Maribor je najverjetneje zagorelo na balkonu stanovanja, ki je bilo v požaru popolnoma uničeno. Točen vzrok požara je ugotavljajo.