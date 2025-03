Voznika divjala s hitrostjo več kot 210 km/h: ob 1200 evrov in 9 točk

V včerajšnjem poostrenem nadzoru cestnega prometa na avtocesti so celjski prometniki zaznali več prekoračitev hitrosti. Izstopala sta voznika s tujima registrskima oznakama: voznik Porscheja, ki je vozil s hitrostjo 212 km/h, ter voznik Toyote, ki je pri omejitvi 130 km/h vozil s hitrostjo 219 km/h.

Policisti so kršiteljema izdali plačilna naloga, v katerih so jima poleg globe v višini 1200 € izrekli še 9 kazenskih točk. "Policisti voznikom svetujemo, naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, razmeram na cestah ter svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam," so še opozorili s Policije.