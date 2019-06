12-letnika skala stisnila ob drevo, umrl je na kraju

Včeraj popoldne se je na melišču v bližini kampa Jelinc v občini Bovec zgodila huda nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je tujega državljana skala stisnila ob drevo, tako da je na kraju umrl. Po poročanju MMCgre za 12-letnega otroka, doma iz Nemčije.

Na kraju nesreče so prvo pomoč ponesrečencu in ekipi NMP Tolmin nudili gasilci PGD Bovec, gorski reševalci GRS Bovec pa so preminulo osebo prenesli do kampa.