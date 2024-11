Tujce 'stlačili' tudi v prtljažnik, v enem avtu se jih je gnetlo kar deset

Policisti so v četrtek okoli 7.30 v Zgornji Pohanci kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke mercedes hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni državljan Srbije v vozilu prevaža štiri državljane Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, dva tujca je prevažal v prtljažniku vozila, je sporočila predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik.

Ob istem času, je nadaljevala, so v naselju Pleterje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke opel astra prav tako hrvaških registrskih oznak. 36-letni državljan Hrvaške je prevažal tri državljane Kitajske, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, med njimi enega v prtljažniku.

Na območju Rigonc pa so okoli 8. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Infiniti Q30 bosanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 44-letni državljan Turčije v vozilu prevaža deset državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Vsem trem tihotapcem so policisti odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila, čaka jih zagovor pred preiskovanim sodnikom. Policijski postopki z državljani Kitajske in državljani Turčije še potekajo.

Kot je še dodala Drenikova, so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto letos v 132 primerih obravnavali 151 tihotapcev, ki so 923 tujcem nudili pomoč pri nedovoljenem prehodu državne meje. Med tihotapci je bilo največ državljanov Ukrajine (32), državljanov Romunije (22), državljanov Srbije (20), državljanov Bosne in Hercegovine (13) in državljanov Turčije (13).

Kazenski zakonik določa, da kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo. Če storilec s takimi dejanji sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo.