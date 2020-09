Hrvata prevažala migrante: eden končal v priporu, drugi na CSD

Nihče od njih, vključno z voznikoma, ni imel ustreznega dovoljenja za prestop državne meje na tem mestu, njuni potniki, vsak je prevažal po tri, pa tudi ne pogojev za vstop ali prebivanje v naši državi.

Nedovoljeni prehod državne meje so zaznali policisti, ki so ju želeli ustaviti, vendar se voznika na znake policistov nista ozirala. Z nevarno vožnjo sta se želela izogniti policijski patrulji in pobegniti, s svojo vožnjo pa sta ogrožala življenje in zdravje tako tujcev, njunih potnikov kot drugih udeležencev v cestnem prometu, so sporočili s PU Maribor.

Med begom pred policisti sta vozila tudi po nasprotnem smernem vozišču, spreminjala smeri vožnje, ne da bi vključila smerne kazalce, in se nepravilno razvrščala pred križišči. Med begom sta zapeljala v slepo ulico, tam ustavila vozili in zbežala iz njiju. Iz vozil so zbežali tudi preostali tujci. Oba voznika in šest tujcev so policisti kmalu dohiteli in prijeli. Po prijetju so policisti ugotovili, da voznika nimata vozniškega dovoljenja. Obema so zato vozili, čeprav najeti, zasegli.