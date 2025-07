Tujec divjal po pomurski avtocesti: omejitev prekoračil za več kot 100 km/h

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so v ponedeljek, 30. junija, na pomurski avtocesti opravljali meritve hitrosti. Ob 13.18 so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila na delu avtoceste, kjer je največja dovoljena hitrost s prometnim znakom omejena na 110, vozil s hitrostjo kar 219 km/h.

Zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti so mu izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk. Kršitelja so prav tako preizkusili z elektronskim alkotestom, ki pa ni reagiral na alkohol, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota. Tuji voznik je globo na kraju postopka plačal.