Tujec z lamborghinijem po avtocesti vozil kar 217 kilometrov na uro

Policisti Oddelka za upravljanje prometa in meritve s samodejnimi merilnimi sistemi na Upravi avtocestne policije so na praznični torek okoli 19.30 na avtocesti iz smeri Maribora proti Celju posneli tujega voznika osebnega avtomobila znamke Lamborghini Huracan, ki je na mestu, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo kar 217 km/h, sporoča Policija.

Policisti so o prehitri vožnji obvestili kolege iz Celja, ki so voznika zaustavili. Pri postopku so še ugotovili, da voznik ni imel ustrezne vinjete. Za obe ugotovljeni kršitvi je tujec na kraju prekrška plačal 1500 evrov kazni, policisti pa so mu izrekli še devet kazenskih točk.

"Hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč, zato je takšna vožnja izjemno neodgovorna in ne ogroža le življenja voznika in njegovih sopotnikov, temveč tudi življenja vseh nedolžnih, naključnih udeležencev v prometu,"ob tem opozarjajo na Policiji."Policisti zato znova opozarjamo, da ceste niso poligon za adrenalinske užitke, posledice takih dejanj so lahko grozljive in nepovratne. Vozite previdno in pomagajte ohraniti dragocena življenja."