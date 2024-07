Tuji vozniki drveli po avtocesti, najvišjo kazen prejel Francoz

Policisti PU Novo mesto so obravnavali več voznikov, ki so na dolenjski avtocesti krepko prekoračili hitrost. Francoskemu državljanu, ki je hitrost prekoračil za 61 km/h, so izdali globo v višini 1200 evrov, ob tem pa je prejel še devet kazenskih točk.

Nekaj po 18. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen sharan švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 181 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 51 km/h. 41-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo. Okoli 22. ure so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 180 km/h. 31-letnemu državljanu Severne Makedonije so zaradi kršitve izrekli globo.

Voznik Volkswagna, ki je vozil 181 kilometrov na uro. FOTO: PU Novo mesto icon-expand

Prav tako na Obrežju so ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes GLC švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 180 km/h. 31-letnemu državljanu Severne Makedonije so izrekli globo. Nekaj po 23. uri so kontrolirali voznika osebnega avtomobila Alfa Romeo švicarskih registrskih oznak. 45-letnemu državljanu Srbije, ki je vozil s hitrostjo 184 km/h in je prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h, so izrekli globo. Ustavili so tudi voznika osebnega avtomobila Renault espace, ki je vozil s hitrostjo 186 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 56 km/h. Zaradi kršitve so 35-letnemu državljanu Švice izrekli globo.

Voznik BMW FOTO: PU Novo mesto icon-expand

Okoli polnoči je na območju Čateža ob Savi voznik osebnega avtomobila BMW X6 vozil s hitrostjo 187 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 57 km/h. 39-letnemu državljanu Srbije so izrekli globo. Kontrolirali so še voznika osebnega avtomobila BMW X5, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 184 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h. 27-letnemu državljanu Avstrije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov prav tako izrekli globo. Nekaj po polnoči je državljan Kosova na območju Čateža ob Savi z osebnim avtomobilom BMW X3 prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h, vozil je 184 km/h. Policisti so 32-letnika ustavili na Obrežju in mu zaradi kršitve izrekli globo. Okoli 1. ure so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 188 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 58 km/h. 30-letnemu državljanu Srbije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Voznik BMW FOTO: PU Novo mesto icon-expand

Dovoljeno hitrost na avtocesti je prekoračil tudi 23-letni državljan Francije, ki je z mercedesom francoskih registrskih oznak vozil s hitrostjo 191 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 61 km/h. Zaradi kršitve so mu izrekli globo.

Prehitri Francoz. FOTO: PU Novo mesto icon-expand