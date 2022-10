Turek previsoko naložil svoj tovornjak in za 22 minut zaprl Kastelec

Policisti so obravnavali voznika, ki je v višino naložil preveč tovora, včeraj v dopoldanskem času, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Predstavniki Darsa so nam pojasnili več podrobnosti. Tovornjak je bil visok 4,51 metra in je prevažal gradbeno opremo. "Med vožnjo je bila višina višja od 4,56 metra – po senzorjih višinske kontrole. Voznik in njegov pomočnik sta zato odstranila najvišji del tovora (dimnik na agregatu) in s tem posegom znižala višino tovora. Po opravljenem policijskem postopku je vozilo nadaljevalo z vožnjo," so razložili.

Tovornjak se ni zagozdil v predoru, temveč se je zaustavilo pred rdečo lučjo – semaforjem, neposredno pred predorom. "Škode ni bilo, je bil pa tunel zaprt 22 minut, zaradi česar je nastal zastoj," so povedali na Darsu.

Po njihovih podatkih je vozilo imelo slovensko registrsko oznako.