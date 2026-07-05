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Črna kronika

Turista s pečine skočila v morje, oba huje poškodovana

Pula, 05. 07. 2026 11.23 pred 45 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.S.
Galebove stene

Na priljubljeni istrski plaži sta se v zadnjih dveh dneh pri skoku v morje huje poškodovala dva turista. Policisti ob tem kopalce pozivajo k večji previdnosti.

Puljska policija je na Galebovih stijenah, priljubljeni plaži v Pulju, prvič posredovala v petek okoli 17. ure. 18-letni nemški državljan je z višine osmih metrov skočil v morje in se huje poškodoval.

Naslednji dan so se policisti znova vrnili na lokacijo. 50-letni italijanski državljan je utrpel hujše poškodbe, potem ko je skočil z višine okoli štirih metrov.

Oba moška so sprejeli v puljski bolnišnici.

Istrska policijska uprava ob tem kopalce poziva, naj ne skačejo v morje s skal in drugih mest, ki niso namenjena skakanju oz. kjer je to početje prepovedano.

Omenjena plaža je sicer med kopalci priljubljena ravno zato, ker omogoča skoke z višine, poleg tega pa omogoča tudi potapljanje in raziskovanje podvodnih jam.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
05. 07. 2026 12.08
Darvin, kok vseckov sta dobila? Ego poln s pozornostjo?
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0 0
Darko32
05. 07. 2026 11.59
To je slika tega, da ljudje več ne vedo kaj bi počeli in bolj so stari bolj so neumni in počenjajo takšne kozlarije. To, da ne pogledaš terena preden skočiš pove vse do kje smo prišli.
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+1
1 0
Nidani
05. 07. 2026 11.57
Ne razumem kaj sta počela, to pa res ni neka višina!
Odgovori
0 0
zurc
05. 07. 2026 11.51
bi razumel 18 letnika ,ko si mlad se ti zdi da si vsemogočen ,pameti skor nobene,logično ,ker ni izkušenj,da gre pa 50 letnik take bedarije počenjat,mi je sploh čudno da je preživel toliko let,če ni pameti.velja potem tista ,bolj star bolj nor
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+2
3 1
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