Turista s pečine skočila v morje, oba huje poškodovana

Puljska policija je na Galebovih stijenah, priljubljeni plaži v Pulju, prvič posredovala v petek okoli 17. ure. 18-letni nemški državljan je z višine osmih metrov skočil v morje in se huje poškodoval.

Naslednji dan so se policisti znova vrnili na lokacijo. 50-letni italijanski državljan je utrpel hujše poškodbe, potem ko je skočil z višine okoli štirih metrov.

Oba moška so sprejeli v puljski bolnišnici.

Istrska policijska uprava ob tem kopalce poziva, naj ne skačejo v morje s skal in drugih mest, ki niso namenjena skakanju oz. kjer je to početje prepovedano.

Omenjena plaža je sicer med kopalci priljubljena ravno zato, ker omogoča skoke z višine, poleg tega pa omogoča tudi potapljanje in raziskovanje podvodnih jam.