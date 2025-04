Turisti že spet tarča tatov v zgornjem Posočju

Po do sedaj zbranih podatkih je neznani storilec tega dne v popoldanskih urah v kombiju švicarskih registrskih oznak našel in odtujil gotovino ter s tem dva oškodovanca, državljana Švice in Nemčije, oškodoval za skupno 900 evrov, je pojasnil. Neznani storilec je gotovino ukradel tudi iz osebnega avtomobila češkega državljana, a je šlo za manjši znesek, odnesel je 60 evrov.

Turisti, ki se že vračajo v zgornje Posočje, so, kot kaže, priljubljena tarča tatov. Spomnimo, pretekli teden smo poročali o vlomih v vozila na območju Bovca. Neznani storilci so na žrtve prežali na priljubljenih turističnih točkah, kot sta slap Boka in vstopno-izstopno mesto za kajakaše in raftarje pri Srpenici. Kradli so predvsem nahrbtnike z vsebino, gotovino in druge predmete. V vseh primerih so razbili steklo na vozilu in tako poleg kraje povzročili tudi škodo na vozilih.