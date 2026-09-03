Turistki ob Ljubljanici ukradel torbico, izsledili so ga na Tržaški

"Včeraj ponoči smo bili obveščeni o primeru drzne tatvine, kjer je storilec oškodovanki, ki je sedela na klopi ob Petkovškovem nabrežju, odtujil torbico," je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Osumljenec ni bil dolgo na begu, policisti so ga na podlagi opisa že kmalu po prijavi izsledili na Tržaški cesti. Pri njem so našli ukradene predmete, ki so jih vrnili oškodovani turistki.

Za 29-letnega tujca je bilo odrejeno pridržanje, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.