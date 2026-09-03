Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Turistki ob Ljubljanici ukradel torbico, izsledili so ga na Tržaški

Ljubljana, 03. 09. 2026 08.41 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
D.L.
Petkovškovo nabrežje

Ljubljanski policisti so po prijavi drzne tatvine na Petkovškovem nabrežju hitro ukrepali. Osumljenega 29-letnega tujca so izsledili na Tržaški cesti, mu odvzeli prostost in oškodovanki vrnili ukradeno torbico, zoper njega pa sledi kazenska ovadba.

Turistka je med nočnim raziskovanjem Ljubljane postala žrtev tatvine.
Turistka je med nočnim raziskovanjem Ljubljane postala žrtev tatvine.
FOTO: Shutterstock

"Včeraj ponoči smo bili obveščeni o primeru drzne tatvine, kjer je storilec oškodovanki, ki je sedela na klopi ob Petkovškovem nabrežju, odtujil torbico," je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Osumljenec ni bil dolgo na begu, policisti so ga na podlagi opisa že kmalu po prijavi izsledili na Tržaški cesti. Pri njem so našli ukradene predmete, ki so jih vrnili oškodovani turistki.

Za 29-letnega tujca je bilo odrejeno pridržanje, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
tatvina Ljubljana policija Petkovškovo nabrežje kronika

Vožnja s 114 km/h skozi naselje ga bo stala 1200 evrov

24ur.com Policisti izsledili trojico, ki je v središču Ljubljane oropala moškega in žensko
24ur.com Drzna tatvina v Ljubljani: občani pripomogli k prijetju
24ur.com Najstnici kradli v središču Ljubljane
24ur.com Lopovski objem v Mostah: ob zbližanju ukradel denarnico
24ur.com Iz odklenjenih vozil je kradel denarnice, gotovino in računalnike
24ur.com V Piranu moški z nožem v roki ustrahoval turiste in zaposlene v lokalih
24ur.com Z električnim skirojem pripeljal mimo oškodovanke in ji ukradel torbico
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tko ne bo šlo
03. 09. 2026 10.21
Torej se je že vračal proti azilnemu domu na Viču.
Odgovori
0 0
berger 2
03. 09. 2026 10.16
Ti. ki"imaš svoje mnenje." Vsako delo je častno, tudi tisti, z minimalno plačo so za funkcioniranje družbe potrebni in tudi omogočajo funkcioniranje. Da pa so nosilci razvoja je pa krepka !!!! Verjetno tudi ti prispevaš k razvoju !!
Odgovori
0 0
wsharky
03. 09. 2026 10.14
sedaj bo čez zimo lepo na toplem v arestu, nato pa poleti spet malo po Tromostovju hodil
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
03. 09. 2026 10.13
A je temni lopov 😆
Odgovori
+1
1 0
03. 09. 2026 09.38
Oškodovanje turistke in strošek posredovanja policije naj poravnajo stranke Levica, Svoboda in SD.
Odgovori
+17
21 4
ImamLastnoMnenje
03. 09. 2026 09.47
Ti imaš res težave sam s sabo....sekta bo kmalu vabila priseljence, da bodo njeni ljubljeni sp-ji in kmetje, ki zaposlujejo njene zveste neizobražene, nerazgledane, lahko vodljive volivce z minimalno plačo in so nosilci razvoja države, imeli dovolj poceni delovne sile...Lahko pa se tudi ti lotiš dela, plačanega z minimalno plačo sli še manj, boš vsaj nekaj koristnega počel, namesto trosil neumnosti po komentarjih na forumu. In še to....vsakega migranta, ki naredi prekršek ali kaznivo dejanje, takoj izgnat in prepovedat vstop v SLO za zmeraj.
Odgovori
-8
4 12
blef
03. 09. 2026 09.36
Inžinir ali doktor kdo je bil.
Odgovori
+17
17 0
sinus90
03. 09. 2026 09.35
Opala pa so dobili inženirja na poti domov v azilc na viču
Odgovori
+18
18 0
Lepdan123
03. 09. 2026 09.32
Vsi vemo kateri dom je na Tržaški... uničili nam bodo državo, odgovorni pa so politiki.
Odgovori
+21
21 0
Sil Ka 1
03. 09. 2026 09.45
Te je strah napisati, kateri politiki so krivi?
Odgovori
+2
4 2
Lepdan123
03. 09. 2026 09.49
Eni mate res težave. Čist vsi so krivi, noben ni svetnik.
Odgovori
+1
5 4
Deathstar
03. 09. 2026 09.23
Potrebno še kaj dodati? Vse dvopeke deportirat vklučno z pol dolenjske manjšine....
Odgovori
+22
22 0
bibaleze
Portal
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
To preprosto navado lahko začnete že pri dojenčku, koristi pa mu vse življenje
To preprosto navado lahko začnete že pri dojenčku, koristi pa mu vse življenje
Je vaš otrok devica? Ena napačna beseda ga lahko zaboli bolj, kot pokaže
Je vaš otrok devica? Ena napačna beseda ga lahko zaboli bolj, kot pokaže
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
zadovoljna
Portal
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Po letih skrivanja je pokazala svojega novega partnerja
Po letih skrivanja je pokazala svojega novega partnerja
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
moskisvet
Portal
Lewis Hamilton uresničil otroške sanje: njegov novi lepotec je Ferrari F40
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
dominvrt
Portal
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
okusno
Portal
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929