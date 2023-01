Turnega smučarja na Uršlji gori plaz odnesel zaradi obremenitve z lastno težo

"Še enkrat več se je pokazalo, da pri plazu največ šteje tovariška prva pomoč, saj so poškodovanemu takoj priskočili na pomoč preostali trije kolegi. Nekaj sreče pa je bilo tudi v tem, da plaz smučarja ni zasul v celoti," so dogodke opisali na Gorsko-reševalni zvezi Slovenije (GRZS).

Prav tako smo poročali o reševanju dveh planincev na Goteniškem Snežniku v Kočevju, kjer je eden od njiju utrpel omrzline v noge in se poškodoval. Posredovali so gorski reševalci Gorska reševalna služba – društvo Ljubljana, posadka helikopterja Slovenska vojska z združeno GRZS in nujno helikoptrsko pomočjo. A slednja zaradi vremenskih razmer ni mogla izvesti reševanja. Gorski reševalci so v izjemno neugodnih vremenskih razmerah planinca rešili na klasičen način. Na pomoč so jim priskočili tudi domačini z motornimi sanmi in PGD Grčarice.