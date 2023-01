Turni smučar, ki ga je na Uršlji gori odnesel plaz, hudo poškodovan

V soboto dopoldne so bili policisti Policijske postaje Celje obveščeni, da je na Uršlji gori plaz zasul turnega smučarja. Poškodovanemu so pomagali člani Gorske reševalne službe, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. "50-letni smučar, ki je uporabljal vso potrebno zaščitno opremo, se je v dogodku hudo poškodoval," so sporočili celjski policisti.