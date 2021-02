Turni smučarji v snegu našli mrtvega moškega

Gorska policijska enota je na kraju dogodka opravila ogled, sodelovali pa so še jeseniški gorski reševalci, zdravnik in vojaški helikopter, so sporočili s PU Kranj.

Kot so še zapisali, je bil moški za trenutne razmere slabo opremljen, na kraju pa niso našli nobene športne ali gorniške opreme. Na kraju je večja količina snega in zelo nizke temperature (okoli –10°C). Glede na do sedaj zbrana obvestila ne gre za sumljivo smrt.

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je so truplo po ogledu Policije s helikopterjem prepeljali v dolino in ga predali pogrebni službi.

Identiteta moškega še ni znana, policijski postopek pa še poteka.