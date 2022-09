Ubil partnerko, s katero je imel dva otroka in poklical policijo

Osumljenemu so odvzeli prostost in ga pridržali.

Policiste so o tem, da je na območju Policijske postaje Gornji Petrovci oseba umrla nasilne smrti, obvestili v soboto malo po 18. uri. O dejanju so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca, ki sta prišla na kraj dogodka.

Stekli so ogled kraja kaznivega dejanja in intenzivno zbiranje obvestil. Po prvem opravljenem preverjanju policija osumljenega še ni obravnavala za prekrške ali kazniva dejanja z znaki nasilja, so navedli.

Po pisanju Vestnika je 46-letni moški v Peskovcih ubil svojo zunajzakonsko partnerko, s katero je imel dva otroka. Po zločinu naj bi sam poklical policiste. Po nekaterih poročanjih naj bi moril vpričo otrok.