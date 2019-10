Uboj na Dolenjskem: domnevna storilca stara 14 in 19 let

V naselju Straža pri Raki v Občini Krško se je v ponedeljek zvečer zgodil uboj, poroča Večer. Mladoletnik in 19-letnik naj bi do smrti zabodla soseda, potem ko so se domnevno sprli zaradi pasjega laježa. Kot piše časnik, je 26-letnik po prihodu domov odšel na sosednje dvorišče, kjer je doma 14-letnik.

Želel naj bi, da slednji umiri svojega psa, ta pa mu je nazaj zabrusil, da lahko na svojem dvorišču počne, kar hoče. Vsi trije so se hudo sprli, med prepirom pa je eden od osumljenih pograbil oster predmet in žrtev večkrat zabodel po vratu in hrbtu. 26-letnik naj bi želel pobegniti, a so bile rane prehude. Izkrvavel naj bi na kraju.

Policisti osumljencev po pisanju Večera še niso prijeli.