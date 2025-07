Uboj v Lovrencu na Pohorju: po vselitvi naj bi se sprla

S Policijske uprave Maribor so sporočili nekoliko več informacij o uboju, ki se je minuli teden zgodil na območju Lovrenca na Pohorju. Na podlagi zbranih obvestil, opravljenega ogleda kraja kaznivega dejanja, zbranih in zavarovanih sledi, izsledkov obdukcije ter zavarovanih elektronskih naprav so ugotovili, da se je osumljena 45-letnica nedavno priselila k pokojnemu.

Uboj Lovrenc na Pohorju FOTO: Svet na Kanalu A

V torek naj bi se nato moški in ženska zaradi njunega skupnega bivanja sprla. Osumljena naj bi nato z ostrim predmetom, šlo naj bi za nož, 53-letniku zadala več poškodb, zaradi katerih je ta na kraju umrl. O mrtvem moškem je Policijo okoli 22. ure obvestil eden od občanov, policisti pa so nato v stanovanjski hiši našli pokojnega. Kmalu za tem so na avtobusni postaji v bližini hiše izsledili tudi osumljeno. Kot so nam minuli teden povedali okoliški prebivalci, naj bi policisti 45-letnico na postaji odkrili krvavo. Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Stanko Vidovič je v izjavi za medije pojasnil, da je bila tudi osumljenka v dogodku poškodovana. "Način nastanka poškodbe je še stvar preiskave," je dejal. Zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je izvršila kaznivo dejanje uboja, so ji policisti odvzeli prostost in odredili pridržanje. O dogodku sta bili obveščeni tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurna okrožna državna tožilka, vodenje ogleda pa je prevzela dežurna preiskovalna sodnica, ki je v nadaljevanju odredila sodno obdukcijo pokojnega.