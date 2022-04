Uboj v Račah: preiskovalni sodnik osumljenki odredil pripor

Osumljenki so policisti zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja uboja po 115. členu Kazenskega zakonika odvzeli prostost in so jo v nedeljo s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je po zaslišanju, ki je trajalo pozno v noč, zoper njo odredil pripor. Za kaznivo dejanje uboja je predpisana kazen zapora od petih do petnajstih let.