Učenec v šoli s kladivom napadel vrstnika, grozil tudi drugim

Portal Regional obala poroča o učencu OŠ Šmarje pri Kopru, ki je v četrtek v šolo prinesel kladivo in z njim napadel drugega učenca. Do napada naj bi prišlo na stranišču, kamor je napadalec sledil svoji žrtvi. Poleg tega naj bi imel učenec izdelan tudi seznam, na katerem so tako imena učencev kot tudi učiteljev, ki naj bi jih nameraval pobiti.

Na prvi dan novega leta je osnovnošolec učencem poslal sporočilo, da jih bo vse pobil. Ker so se prestrašili, so starši o tem nemudoma obvestili šolo, prav tako so obvestili Center za socialno delo. Štiri dni kasneje je prišlo do napada.