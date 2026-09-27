Udaril ga je in porinil na tla, nato pa mu vzel telefon in denarnico

V petek okoli 23. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini na Mariborski ulici v Ljubljani. Neznani storilec je na ulici dohitel oškodovanca, ga udaril in porinil tako močno, da je ta padel, nato pa mu je vzel telefon in denarnico ter peš pobegnil v smeri proti Ptujski ulici. Oškodovanec je bil pri tem lažje poškodovan.

Policija išče moškega, visokega okoli 190 cm, športne postave, ki je bil oblečen v temen pulover s kapuco, od znotraj rdeče barve, in temno modre kavbojke, nosil je bele superge.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.