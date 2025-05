Udaril, vozil alkoholiziran, hodil po cestišču, pridržan

Nekaj po polnoči so koprski policisti posredovali v stanovanju v Kopru, kjer je pijan 37-letni moški doma iz Kopra na domu 47-letnika le-tega žalil in udaril, zaradi česar so mu policisti izdali plačilni nalog.

Policisti so nato kraj zapustili, 37-letnika pa kmalu zalotili pri vožnji mopeda (25 km/h). Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,71 mg/l alkohola.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mu izdali plačilni nalog in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Omenjenega 37-letnika so imeli policisti ponovno v postopku na Ulici 15. maja, ko je hodil po vozišču.

"Policista sta mu ukazala, naj stopi z vozišča in za hojo uporablja pločnik, vendar kršitelj opozorila ni upošteval," so zapisali na Policiji.

Ker je s kršitvijo nadaljeval in ukaza policistov ni upošteval, so zanj odredili pridržanje. Zaradi hoje po vozišču in neupoštevanja zakonitega ukaza mu je bil izdan plačilni nalog.