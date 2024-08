Udarjal po objektih, plezal čez ograje, nato pa mu je srce nehalo utripati

S Policijske postaje Ljubljana so sporočili, da so policisti okoli 13. ure prejeli obvestilo, da so občani na območju Iga zadržali moškega, ki se je vedel neobičajno in nasilno.

Moški je namreč, kot poroča Policija, z rokami udarjal po raznih objektih ter plezal čez ograje, občani pa so ga zadržali do prihoda policistov. Slednji so zaradi nasilnega vedenja zoper moškega uporabili sredstva za vezanje in vklepanje in ga predali v oskrbo ekipi nujne medicinske pomoči.

A nasilnežu se je takrat ustavilo srce, zaradi česar so ga reševalci na kraju začeli oživljati, nato pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Kot so povedali na ljubljanski policijski postaji, so iz kliničnega centra pozneje sporočili, da je 40-letni moški umrl.

Vzrok smrti še ni znan, odrejena je obdukcija. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in s kriminalistično forenzično preiskavo o vseh okoliščinah dogodka. Prav tako bo v nadaljnjem postopku temeljito preverjena uporaba prisilnih sredstev.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.