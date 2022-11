Ugasnilo življenje akrobata, ki je med treningom padel med športne blazine

Do nesreče je prišlo v trampolin parku, od koder so nam sporočili, da je bil v nesreči udeležen profesionalni akrobat. Med aktivnostjo na trampolinu je v soboto padel med športne blazine in se huje poškodoval. "Do nesreče je prišlo ob napačnem pristanku v gimnastično jamo s penami med izvajanjem zahtevnejšega elementa na trampolinu v profesionalnem delu parka," so sporočili iz parka Woop!.

"Kljub vsem izpolnjenim pogojem za varno uporabo in preventivnim ukrepom je do nesreče prišlo ob napačnem pristanku v gimnastično jamo s penami med izvajanjem zahtevnejšega elementa na trampolinu v profesionalnem delu parka, ki je namenjen izkušenim skakalcem in treningom akrobatskih elementov. Ob dogodku je prejel takojšnjo pomoč zaposlenih, le-ti pa so ga nato nemudoma predali reševalcem NMP Ljubljana, ki so prispeli na kraj nesreče," so nam še sporočili iz parka.

Policisti po doslej zbranih informacijah znakov kaznivega dejanja niso ugotovili, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.