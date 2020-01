Ugledni anesteziolog osumljen zlorabe pacienta

AnesteziologaDarka Golića, ki velja za enega vodilnih strokovnjakov na svojem področju, so danes privedli pred preiskovalnega sodnika. Srbska policija ga je aretirala po tem, ko ga je medicinsko osebje prijavilo zaradi domnevne spolne zlorabe pacienta, ko je bil ta pod narkozo.



Žrtev zdravnika naj bi bil 36-letni oče dveh otrok. Policija je priče, Golićeve sodelavce, že zaslišala. "Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Republike Srbske je danes zjutraj obvestilo dežurno osebje, da se je eden od naših delavcev do pacienta obnašal neetično. Takoj smo obvestili pristojne organe Ministrstva za notranje zadeve in zahtevali ustrezne in temeljite preglede. Naša ustanova je na razpolago pristojnim institucijam," je včeraj, ko se je za domnevno zlorabo izvedelo, sporočil generalni direktor UKC Vlado Đajić.



V bolnišnici trdijo, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo integriteto vseh vpletenih, najpomembneje pa bo, dodajajo, dokazati, kaj se je zgodilo in kaj ne.