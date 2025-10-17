Ugotovili, kdo se je ponoči gibal po prekmurskih dvoriščih

Namestnik načelnika Policijske postaje Murska Sobota Matjaž Pšak predstavil preiskana kazniva dejanja na območju občine Beltinci in stanje kriminalitete na območju policijske enote.
Občani Beltincev so v zadnjem mesecu v nočnem času opazili, da se neznani moški giblje po dvoriščih stanovanjskih hiš.
"Gibanje neznanca so zaznale tudi varnostne kamere, ki so jih imeli občani nameščene na svojih nepremičninah. Policisti so takoj pristopili k aktivnemu zbiranju obvestil in ugotovili identiteto osebe," so sporočili policisti. Z 32-letnim moškim so opravili razgovor.
Identificirali so tudi 23-letnega tatu iz gostinskega lokala v Beltincih. Zoper njega so podali kazensko ovadbo in poudarili, da ne gre za isto osebo, ki je v nočnem času hodila po dvoriščih hiš.
Sicer so na območju v prejšnjem mesecu obravnavali več različnih vlomov. Na Bakovski ulici v Murski Soboti je bilo oškodovanih osem oseb
V letošnjem letu so na območju svoje policijske postaje obravnavali skupno 19 kaznivih dejanj, ki so bila povezana s prepovedano drogo in 41 prekrškov, od katerih je bilo 28 prekrškov zaznanih v mestu Murska Sobota.
"Policisti PP Murska Sobota so do 14. 10. 2025 obravnavali 958 (lani 940) kaznivih dejanj, kar je za 1,9 odstotka več kot preteklo leto. Delež preiskanosti je 50,9 odstotka (lani 48,4 odstotka). Stanje na področju kaznivih dejanj zoper premoženje je podobno lanskemu letu, pri čemer pa opažamo porast izvršenih kaznivih dejanj v zadnjih dveh mesecih. Tatvine storilci izvršujejo predvsem v pozno popoldanskem času, ko se začne mračiti," so še sporočili s Policije.
Občane so opozorili, da poskrbijo za varnost svojih objektov in premoženja, da zaklepajo vrata in zapirajo okna, predvsem pa spremljajo dogajanje v okolici.