Ugotovili, kdo se je ponoči gibal po prekmurskih dvoriščih

Občani Beltincev so v zadnjem mesecu v nočnem času opazili, da se neznani moški giblje po dvoriščih stanovanjskih hiš.

Namestnik načelnika Policijske postaje Murska Sobota Matjaž Pšak predstavil preiskana kazniva dejanja na območju občine Beltinci in stanje kriminalitete na območju policijske enote.

"Gibanje neznanca so zaznale tudi varnostne kamere, ki so jih imeli občani nameščene na svojih nepremičninah. Policisti so takoj pristopili k aktivnemu zbiranju obvestil in ugotovili identiteto osebe," so sporočili policisti. Z 32-letnim moškim so opravili razgovor.

Identificirali so tudi 23-letnega tatu iz gostinskega lokala v Beltincih. Zoper njega so podali kazensko ovadbo in poudarili, da ne gre za isto osebo, ki je v nočnem času hodila po dvoriščih hiš.

Sicer so na območju v prejšnjem mesecu obravnavali več različnih vlomov. Na Bakovski ulici v Murski Soboti je bilo oškodovanih osem oseb