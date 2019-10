Ugrabitev v okolici Maribora: policija bo predstavila podrobnosti preiskave

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec v okolici Maribora ugrabil mlajšo žensko, ki jo je z uporabo sile in grožnje prisilil, da ga je s svojim osebnim avtomobilom odpeljala na drugo lokacijo. "Tam ji je protipravno odvzel nekaj njenih predmetov, nato pa jo je on z njenim vozilom odpeljal nazaj na kraj ugrabitve," so v petek sporočili s PU Maribor. Na tem mestu jo je izpustil iz vozila, a se sam odpeljal z njim.

Policisti so med intenzivno kriminalistično preiskavo prijeli osumljenca kaznivega dejanja ugrabitve po 134. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) in ropa po 206. členu KZ-1. Policisti ga sumijo storitve še nekaterih drugih kaznivih dejanj, zaradi česar z intenzivno kriminalistično preiskavo nadaljujemo.

"Čeprav gre za sum nekaj hudih, med seboj povezanih kaznivih dejanj, je policija z odločnim ukrepanjem in hitro preiskavo osumljenca prijela kmalu po dejanju," je v sporočilu za javnost še zapisal predstavnik za odnose z javnostmi PU Maribor Miran Šadl. Ker so bila kazniva dejanja storjena na relativno majhnem območju, policisti mirijo prebivalce in jim sporočajo, da njihova varnost ni ogrožena.

Mariborski kriminalisti so osumljenega moškega v petek nato privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je zoper njega odredila sodno pridržanje, včeraj pa ga je zaslišala in zoper njega odredila pripor, so sporočili s PU Maribor.