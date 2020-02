Ugrabitev v Splitu: 71-letna babica najela ugrabitelje, da bi prestrašili 19-letno vnukinjo

Kaj vse so ljudje pripravljeni narediti, da bi preprečili odhod ljube osebe. Celo ugrabitev. Ta se je v soboto odvijala v Splitu, ko je skupina neznancev ugrabila štiri dekleta, jih odpeljala iz mesta in nato izpustila.

Kriminalistična preiskava pa je danes pokazala, da za vsem stoji 71-letnica, ki je vse skupaj organizirala ter nagovorila 24- in 19-letnico, da sta njene načrte izpolnili. Motiv? Ni želela, da bi njena 19-letna vnukinja živela na svojem.

Kot poročaDnevnik.hr, so splitski policisti ugotovili, da je 24-letnica pri ugrabitvi sodelovala še z 21-, 22-, 24- in 25-letnico, v ugrabitev pa sta vpleteni še 61- in 44-letnica. Slednja naj bi bila policistka.

Ugrabiteljice je vse skupaj 'malo' zaneslo, saj so poleg 19-letnice ugrabile še njene prijateljice, in sicer dve 20-letnici in 32-letnico. Dekleta so odpeljale iz stanovanja v Splitu ter jih odpeljale na območje Solin in tam izpustile.

Nobeno od deklet pri tem ni bilo poškodovano, policija pa je zoper vse vpletene v ugrabitev vložila kazensko prijavo državnemu tožilstvu.

Neuradno naj bi bila 71-letnica babica od ugrabljene 19-letnice, ugrabitev pa naj bi vnukinjo toliko prestrašila, da bi se dekle vrnilo k babici. Prav tako je prvotni načrt ugrabitve predvideval zgolj ugrabitev vnukinje, ne pa tudi njenih prijateljic, ki so bile v času ugrabitve z njo v stanovanju.