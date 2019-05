'Zvezali so mi roke. Preko ust so mi dali obliž'

In nadaljuje:"Okoli pol ene popoldan je do mene v vinograd iz smeri kleti z dvema steklenicama prišel neznanec (tisti, ki je kasneje vozil moj avto) in mahal s steklenicama ter govoril voda, voda. Pokazal sem mu, da pitne vode nimam, nakar je moški odšel v smeri kleti."79-letnik neznanca opiše kot moškega, visokega okoli 180 centimetrov, suhe postave in kratkih črnih las, brez očal, brade in brk, temnejše polti. Oblečen naj bi bil v temnejšo jakno.

V tem času pa se je znova vrnil že prej omenjeni neznanec, nadaljuje Moravec. "Eden od nižjih moških, tisti s črnimi lasmi, mi je pregledal žepe in me spraševal po denarju, pri čemer je uporabil besedo money. Denarja nisem imel pri sebi. Iz žepov mi je vzel ključe avtomobila in jih dal višjemu moškemu." Neznanci naj bi pregledali tudi klet, Moravcu pa so nato odvezali roke in jih z drugo, modro vrvjo, in samolepilnim trakom znova zvezali skupaj, čez usta so mu dali obliž."V žepu sem imel tudi mobilni telefon, a ne vem, kje je končal".

Neznanci naj bi nato izpraznili prtljažnik in se preoblekli v druga, pretežno črna oblačila, "ki so jih imeli s seboj. Nato so me dvignili in me dali v prtljažnik. Obrnili so me tako, da sem sprva gledal nazaj, torej proti zadnjemu delu vozila. Pokrili so me z odejo, ki sem jo imel na zadnjih sedežih avtomobila. Moški so se usedli v avto, po tem, ko so že speljali, pa se jim je v vozilu pridružil še četrti moški, ki sem ga že prej videl daleč pri ograji, a je bil predaleč, da bi ga lahko videl bolje."

Moravec meni, da so ga s seboj vzeli kot talca, če bi jih zaustavila policija. Peljali naj bi se mimo njegovega doma, mimo Starega trga in most čez Kolpo na Hrvaško, kjer pa naj bi se kmalu ustavili "v bližini reke v gozdu izven poti. Tam sem si mislil, da me bodo vrgli v reko." A so se po določenem času odpeljali dalje, vozili pa naj bi se več ur. "Eden od storilcev je ves čas pazil name in me sproti pokrival, ko sem se malo odkril. Po več urah vožnje sem uspel videti, da smo se ustavili pri tablici, na kateri sta bila navedena kraja Koper in Divača. Mislim sem, da gremo proti Kopru, a smo se obrnili drugam (levo)."