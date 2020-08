Moški, ki naj bi mu v Izoli poskušali ugrabiti otroka, si je vse izmislil

Kot je povedala predstavnica PU Koper Anita Leskovec , je stekla intenzivna preiskava, v kateri so sodelovali tako policisti kot kriminalisti. "Po več kot mesecu intenzivne kriminalistične preiskave na podlagi ukrepov policije, zbranih obvestil 15 oseb, pregledov videoposnetkov več varnostnih kamer, izsledkov analize bioloških sledi, zavarovanih ob ogledu kraja kaznivega dejanja, iskanju opisanih žensk in vozila ter drugih aktivnosti kriminalistov navedb prijavitelja o poskusu ugrabitve otroka nismo mogli potrditi," je pojasnila.

Poročali smo že, da so se 21. julija na družbenih omrežjih pojavile informacije o poskusu ugrabitve dojenčka v Izoli , policija pa o dogodku takrat ni bila obveščena. Prek medijev so zato policisti moškega, ki naj bi mu dve ženski poskušali ugrabiti dojenčka iz vozička pred eno od trgovin v Izoli, pozvali, naj dogodek prijavi, kar je tudi storil.

Kriminalisti so zato prijavitelja še enkrat povabili na razgovor, kjer je povedal, da umika prijavo glede poskusa ugrabitve, saj se dogodek ni zgodil. Kriminalisti so zato prijavitelja iz Izole kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja krive ovadbe, za katero je zagrožena kazen zapora do dveh let.

Spomnimo, da je moški, ko je domneven poskus ugrabitve dojenčka naznanil policiji, povedal, da je v nedeljo zvečer z otrokom v vozičku pri bankomatu v Izoli dvigoval denar, otroka pa takrat ni imel v vidnem polju. Takrat naj bi zaslišal dogajanje za hrbtom, ko se je obrnil, pa naj bi ženska držala njegovega otroka. Žensko naj bi prijel za lase in jo udaril, ta je padla z otrokom na tla, moški pa je vzel svojega otroka in voziček ter pobegnil domov. Doma je partnerici povedal, kaj se je zgodilo, a zaradi šoka naj policije ne bi obvestil takoj, ampak šele nekaj dni po dogodku, ko so ga policisti pozvali, naj to stori.