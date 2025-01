Ugrabljene Indijke v Sloveniji: 'Grozili so, da nas bodo pretepli'

Svojo kalvarijo so zaupale italijanskemu časniku La repubblica, danes pa so jo potrdili tudi koprski policisti. Ti storilce še iščejo, tudi s pomočjo italijanskih kolegov, kjer je bilo takšnih ugrabitev več.

"Izsiljevali so nas in zahtevali, da jim naši sorodniki nakažejo denar. Grozili so nam, da nas bodo pretepli, če ne bomo plačali." V objektu so tako ostale, dokler niso njihovi sorodniki ugrabiteljem res plačali več tisoč evrov. Vse to prek platoforme Money gram, kjer so transakcije težje izsledljive.

Dejan Grandič, vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper: "Lahko potrdim, da gre za elemente kaznivega dejanja ugrabitve in tudi v tej smeri teče policijska preiskava."

Slovenski policisti so štiri indijske državljanke prestregli na poti, blizu meje z italijo. Te so nato prijavile dogodek. Ugrabitelji naj bi bili tihotapci, ki so štiri indijke prepeljali čez mejo in za to zahtevali plačilo.

Nedavno je ravno v Kopru minister za notranje zadeve opozoril na težavo tihotapstva.

Kot opozarja Boštjan Poklukar: "Tihotapstvo cveti na celotni zahodnobalkanski poti, Slovenija pri tem ni izjema."

Lani so naši policisti prijeli 531 tihotapcev z ljudmi, od tega je bilo 521 tujcev. Niso pa še prijeli ugrabiteljev.

Gre sicer za prvi tovrsten primer v Sloveniji, je pa takšnih prijav že bilo več v Italiji, predvsem na tržaškem. Lani oktobra je skupina državljanov Pakistana v opuščenem skladiščua ugrabila sodržavljana in za njegovo izpustitev zahtevala denar. Septembra lani pa sta prav tako pakistanska državljana v stanovanju ugrabila tri indijske državljane.

Grandič pojasnjuje: "Kaznivo dejanje je bilo dejansko storjeno preteklega decembra na območju Sežane, na škodo štirih tujih državljank. Preiskava še poteka in v preiskavi intenzivno sodelujemo z italijanskimi varnostnimi organi."

V primeru prijetja ugrabiteljem grozi do pet let zaporne kazni.