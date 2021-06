Pijan in brez vozniškega dovoljenja bežal pred policisti, vmes povzročil še nesrečo

Policisti PU Maribor so bili včeraj okoli 14. ure obveščeni o kršitvi Zakona o varstvu javnega reda in miru zaradi nasilnega in drznega vedenja. Svoje enote so napotili v trgovino na območju Pobrežja v Mariboru, toda ob prihodu policistov 33-letnega kršitelja ni bilo več na kraju. Moškega so v bližini kmalu opazili policisti.

Ko sta se policista s civilnim vozilom pripeljala do njega, da bi izvedla postopek ugotavljanja identitete, je storilec prepoznal službeno vozilo Policije in policista ter s pospešeno hitrostjo odpeljal naprej. Nedaleč stran je čez nekaj minut, okoli 14.20, povzročil prometno nesrečo. Trčil je v tri parkirane avtomobile.

33-letnik je vozil neregistriran avto oziroma je imel na vozilu registrske tablice, ki mu niso pripadale in je bil brez vozniškega dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola, saj so mu izmerili 0,31 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Policisti so mu odredili hitri test na droge in strokovni pregled, vendar ju je odklonil. Vozniku so izdali plačilni nalog zaradi različnih kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih. Policisti so evidentirali tudi kaznivo dejanje prikrivanja. Zaradi kršitve JRM mu bodo izdali plačilni nalog.