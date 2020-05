Ujeli goljufa na vozniškem izpitu

V Mariboru je včeraj k teoretičnemu delu izpita za pridobitev vozniškega dovoljenja pristopil moški, ki se je izkazal z dokumenti 32-letnika, čeprav to ni bil on. Izpit je uspešno opravil, vendar mu ga ne bodo priznali, saj ga je opravil nekdo drug in ne 32-letnik. O tem so na izpitnem centru obvestili policijo, a neznanec, ki je opravljal izpit, na njihov prihod ni počakal in je odšel neznano kam.

Policisti o tem obvestila še zbirajo in bodo neznanca, ko ga bodo izsledili, kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.