Ujeli najbolj iskanega plačanega morilca iz Srbije

Čaba Der , plačani morilec iz srbske vasi Čantavir, naj bi v zadnjih osmih mesecih ubil najmanj tri ljudi. Potem ko so mednarodno tiralico za njim razpisale Srbija, Madžarska in Nizozemska, za njim pa je bilo izdanih tudi več evropskih pripornih nalogov, so ga v petek zvečer ujeli v Pragi, poročajo srbski mediji.

39-letnik, ki so ga mediji poimenovali "nasmejani morilec", je julija 2018 v italijanski restavraciji na Nizozemskem ubil Ivana Serdarušića, vse pa so posnele nadzorne kamere. Na posnetkih se vidi, kako Čaba vstopi v restavracijo in s pištolo z dušilcem Hrvata ustreli v glavo. Nizozemski mediji so Serdarušića po poročanju Blica povezali z lokalnimi kriminalnimi združbami. Bil naj bi na visokem položaju v amsterdamskem podzemlju, njegova likvidacija pa naj bi bila povezana s številnimi sumljivimi posli.

Madžarska Čabo išče zaradi umora nekega poslovnežaseptembra lani. Hladnokrvno naj bi ga umoril na parkirišču v Budimpešti, in sicer tako, da ga je najprej prisilil, naj poklekne, nato pa ga je ustrelil v glavo.

Najbolj svež umor naj bi zgrešil 5. januarja letos v Beogradu, ko je ubil Nebojšo Markovića. Medtem ko je ta iz avtomobila vlekel otroški voziček, se je ob njem ustavil z belim avtomobilom. Približal se mu je in ga večkrat ustrelil v glavo ter v prsni koš. Tudi ta umor so posnele nadzorne kamere. Marković ni bil povezan z nobeno kriminalno združbo, niti ni imel nobenega opravka s policijo, zato se predpostavlja, da je Čaba ubil napačnega človeka in da je bil njegova prava tarča Aleksandar Š., ki živi v isti zgradbi kot Marković.

Čaba Der je bil sicer leta 2009 obsojen na 14 let zapora, ko je priznal, da je leta 2004 ubil kriminalca Branislava Jelačića, člana organizirane kriminalne združbe "Firma". Vzrok za to naj bi bil konflikt zaradi prodaje drog v Novem Sadu.

Srbija bo od Češke zdaj zahtevala njegovo izročitev, da mu bodo lahko sodili za storjene zločine.