Ujeli voznika, ki je po avtocesti vozil kar 215 kilometrov na uro

Koprski prometni policisti so v četrtek izvedli poostren nadzor nad spoštovanjem omejitev hitrosti. Nadzor je potekal na avtocestnem križu in vzporednih cestah, ugotovili pa so deset prekoračitev hitrosti.

"Ob slabšanju epidemiološke slike v državi pozivamo k preudarnemu ravnanju v prometu. Če se že morate odpraviti na nujno, neodložljivo pot, vam svetujemo, da dosledno spoštujete prometne predpise in se dodatno ne izpostavljate nevarnostim v prometu. Dnevi se krajšajo, razmere na cesti pa slabšajo,"opozarjajo na PU Koper.

"V danih razmerah so ceste tudi bolj prazne, zaradi česar imajo mnogi občutek, da lahko vozijo hitreje in bolj agresivno. Žal pa je dovolj že trenutek nepazljivosti, ki lahko pripelje do hude prometne nesreče. Zato pozivamo: dosledno spoštujte omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise!"

Ne nazadnje boste s tem pokazali tudi svoje spoštovanje in solidarnost do zdravstvenih delavcev in bolnišnic, ki so že tako obremenjeni zaradi zdravljenja obolelih za covidom-19, dodaja policija."Pred vožnjo ne uživajte alkohola ali prepovedanih substanc, vozite mirno in

previdno, uporabljajte varnostni pas in spoštujte vse cestno-prometne predpise!"