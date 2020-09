Ukradel avto in med divjanjem poskušal s ceste izriniti policiste

Lastnica je policijo o odtujitvi vozila obvestila v torek okrog 22. ure. Policisti so nato avtomobil opazili v Bršljinu in ga poskušali ustaviti z modro lučjo in sireno. Voznik, ki ni upošteval znakov, je nato začel divjati skozi Ločno, Žabjo vas, Gotno vas, Pogance, Črmošnjice, Iglenik, Dolž, Jugorje, Stransko vas, Šmihel, Drsko, Srebrniče in Češčo vas.

Pregon se je ustavil v Podbrezniku, potem ko se je po vožnji mimo stanovanjskih blokov 16-letni voznik na koncu zaletel v parkiran osebni avtomobil in kamp prikolico. Večino časa pred tem je sicer vozil po levi strani ceste, nevarno prehiteval ostala vozila in ogrožal varnost ostalih udeležencev v prometu, so sporočili iz PU Novo mesto. Vozilo so policisti zasegli, v postopku pa ugotovili, da je mladoletni voznik doma vzel ključe avta in se odpeljal.

Policisti so 16-letnika iz okolice Novega mesta pridržali zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja – poleg nevarne vožnje je med pregonom nekajkrat trčil v službeno vozilo policije in ga hotel izriniti s ceste. Dva policista sta zaradi poškodb potrebovala zdravniško pomoč.