Ukradel avtomobil in prevažal prebežnike, ustavili so ga šele s stingerjem

Policisti PU Ljubljana so ponoči na cesti od Kočevja proti Ribnici poskušali ustaviti vozilo VW golf, katerega voznik ni upošteval zvočnih in svetlobnih znakov policistov ter je pospešeno nadaljeval vožnjo. Policisti so ga ustavili šele z uporabo stingerja.

Ob tem so iz vozila zbežale štiri osebe, voznika pa so policisti prijeli. Ob obravnavi so ugotovili, da je bil voznik državljan Alžirije. Pozneje so prijeli še dva tujca, in sicer državljana Egipta, nadaljujejo pa še iskanje preostalih dveh.

V preiskavi so ugotovili, da so vozilo ponoči ukradli z dvorišča v naselju Gorica na območju Novega mesta. Lastnik vozila je bil o dogodku obveščen, vozilo pa so mu že vrnili. Vozniku so odvzeli prostost, na podlagi kazenske ovadbe pa ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Tujca, ki nista zaprosila za mednarodno zaščito, so predali hrvaškim varnostnim organom.