Ukradel kolesa v skupni vrednosti 17.000 evrov

Kot so ugotovili koprski policisti, je osem kraj koles na območju Kopra izvršil 27-letnik s prebivališčem v Kopru. V enem primeru sta mu pri tem pomagala tudi 36-letnik in 40-letnik. 27-letnik je izvršil še več kaznivih dejanj, med drugim je kradel iz trgovin, ukradel je nahrbtnik in nakupoval z ukradeno bančno kartico, so sporočili policisti.

Policisti so ugotovili tudi, da je izvedel goljufijo, in sicer ni plačal prenočišča. Tudi izolski policisti so ugotovili, da je isti storilec na območju Izole ukradel tri kolesa in kradel različne izdelke iz trgovin. V Izoli je odtujil za 4.700 evrov koles, v Kopru pa za okoli 12.000 evrov. Skupaj je torej, tako policisti, ukradel skoraj 17.000 evrov vredna kolesa.

Policisti so ga pridržali in opravili preiskavo stanovanjskih prostorov, ki jih uporablja. Predmetov niso našli, zoper njega so podali kazenske ovadbe za 25 kaznivih dejanj. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. Ugotovili so, da je 27-letnik kolesa takoj po kraji prodal naprej, zato s preiskavo nadaljujejo, so še sporočili s policije.