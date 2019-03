Ukradel kolo, splezal skozi kletno okno, nakar ga je prijela policija

V soboto okoli 11.30 je občanka obvestila policijo, da je v centru Ljubljane neznani storilec preplezal zid in vstopil v hišo. Na kraj dogodka so poslali policiste, ki so kmalu zatem prijeli mladoletnega osumljenca.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je osumljenec malo pred 11. uro dopoldan vstopil v trgovino na Ilirski ulici v Ljubljani, kjer je iz prodajalne police vzel tri embalaže kave. Nato je opazil prodajalko in začel teči proti izhodu trgovine, a ga je pri blagajni zaustavil občan in ga skušal zadržati. Osumljeni se je iztrgal iz prijema in občana odrinil, nato pa poskušal zapustiti trgovino. V vetrolovu ga je nato poskušal zadržati drugi občan, vendar se mu je osumljenec uprl, nato pa mu je uspelo pobegniti s kraja dogodka.

Policija je ugotovila tudi, da je osumljenec istega dne ob 11.15 pristopil do novogradnje na Njegoševi cesti, kjer je vlomil skozi vhodna vrata, a iz notranjosti ni ničesar odtujil, saj je bila novogradnja prazna. Nato pa je preplezal zid in vstopil na dvorišče večstanovanjske stavbe. Vlomil je v kletni prostor, kjer pa ni uspel ničesar odtujiti. Po tem je odšel v prvo nadstopje, kjer je ukradel cestno kolo v vrednosti 1000 evrov ter poskušal zapustiti večstanovanjsko hišo skozi vhodna vrata, ki pa so bila zaklenjena, zato je pobegnil skozi kletno okno, kjer so ga prijeli policisti.

Ti so mu odvzeli prostost, pri tem pa zasegli še štiri alu zavitke z belo prašnato snovjo ter pvc vrečko s konopljo.