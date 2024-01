Kradel kompresorje, kladiva, kosilnice, računalnike, zvočnike ...

Policisti Policijske postaje Murska Sobota so decembra lani uspešno preiskali več kaznivih dejanj velikih tatvin in tatvin storjenih na območju Policijske postaje Murska Sobota. Kot so sporočili s policijske uprave, je kaznivih dejanj utemeljeno osumljen 22-letnik z območja Murske Sobote. Osumljeni je kazniva dejanja izvršil v letih 2022 in 2023, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Na podlagi opravljenih hišnih preiskav so policisti na območju PP Murske Sobote in PU Novo mesto osumljenemu zasegli tudi več predmetov. Med njimi je bilo več kosov različnega orodja (akumulatorski vijačniki, akumulatorski kompresorji, udarna kladiva ter vibracijski nabijač zemlje), več kosov avdio vizualnih aparatov (ojačevalci, mala mešalna miza, zvočniki in prenosni računalnik), sedež motornega kolesa, več kosov bencinskih kosilnic in bencinska motorna žaga.

Vsi zaseženi predmeti, v skupni vrednosti okrog 10.000 evrov, izvirajo iz kaznivih dejanj, policisti pa jih bodo vrnili oškodovancem kaznivih dejanj.

Zoper osumljenega bodo na pristojno Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.