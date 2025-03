Ukradel reševalno vozilo, obravnavan tudi zaradi pretepa partnerice

Policisti PU Maribor so v Melju v Mariboru obravnavali moškega, ki se je nahajal v reševalnem vozilu. Ugotovili so, da je bilo vozilo ukradeno na območju Murske Sobote. Pri moškem, ki so mu policisti odvzeli prostost in odredili pridržanje, je bila najdena tudi manjša količina posušenih rastlinskih delcev, ki so bili zaseženi.