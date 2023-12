Ukradel skiro, nato pa med begom padel in se huje poškodoval

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.

Poskus kraje električnega skiroja se je zgodil v petek, okoli 23. ure v centru Ljubljane. Tat je s skirojem zbežal po Miklošičevi ulici, njegov lastnik pa se je podal za njim. Med begom je nato storilec padel in se huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju.

Ljubljanski policisti so bili v petek zvečer obveščeni še o dveh drznih tatvinah, ki sta se prav tako zgodili v središču mesta. V prvem dogodku je neznani storilec na avtobusu oškodovanki iz torbice ukradel denarnico z gotovino in osebnimi dokumenti. V drugem primeru pa sta dva neznana storilca pristopila do oškodovanca in mu poskušala z ramen strgati torbico.

Ker jima to ni uspelo, sta s kraja zbežala. Policisti glede obeh kaznivih dejanj še zbirajo obvestila.