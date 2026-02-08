Ukradel sladoled, vlomili v avtomobil, odnesli registrske ....

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj pred 12. uro obveščeni o vlomu v hišo na območju Cerkelj na Gorenjskem. Storilec je z naviranjem balkonski vrat nasilno vstopi v hišo ter odtuji gotovino in nakit. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Škofjeloški policisti so bili včeraj okoli 17. uro obveščeni o vlomu v osebni avtomobil na območju Ljubljane. Storilec je z naviranjem vrat nasilno vstopil v osebni avtomobil in si prilastil gotovino. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Blejski policisti so bili včeraj nekaj po 10. uri obveščeni o vlomu v avtomat za sladoled na območju Bleda. Storilec je z naviranjem vrat nasilno vstopil v skrinjo za sladoled in odnesel sladoled. Nastala je materiana škoda. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Radovljiški policisti so v petek nekaj po 15. uri obravnavali tatvino artiklov v trgovini na območju Lesc. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Škofjeloški policisti so v petek nekaj po 15. uri obravnavali tatvino registrske tablice s parkiranega avtomobila na območju Republike Avstrije. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.