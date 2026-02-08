Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ukradel sladoled, vlomili v avtomobil, odnesli registrske ....

Kranj , 08. 02. 2026 11.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Slovenska policija

Kranjski policisti so imeli polne roke dela s tatvinami. Tatovi so ukradli nakit, gotovino, registrske tablice. Eden izmed njih pa je bil očitno sladkosned, saj je vlomil v skrinjo za sladoled in odnesel sladoled.

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj pred 12. uro obveščeni o vlomu v hišo na območju Cerkelj na Gorenjskem. Storilec je z naviranjem balkonski vrat nasilno vstopi v hišo ter odtuji gotovino in nakit. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kraja denarnice iz avtomobila
Kraja denarnice iz avtomobila
FOTO: Shutterstock

Škofjeloški policisti so bili včeraj okoli 17. uro obveščeni o vlomu v osebni avtomobil na območju Ljubljane. Storilec je z naviranjem vrat nasilno vstopil v osebni avtomobil in si prilastil gotovino. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Blejski policisti so bili včeraj nekaj po 10. uri obveščeni o vlomu v avtomat za sladoled na območju Bleda. Storilec je z naviranjem vrat nasilno vstopil v skrinjo za sladoled in odnesel sladoled. Nastala je materiana škoda. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Radovljiški policisti so v petek nekaj po 15. uri obravnavali tatvino artiklov v trgovini na območju Lesc. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Škofjeloški policisti so v petek nekaj po 15. uri obravnavali tatvino registrske tablice s parkiranega avtomobila na območju Republike Avstrije. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

tatvine kranj

Zagrozil z nevarnim predmetom in oropal trgovino v Mostah

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
cekin
Portal
O tem se ne pogovarjamo
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527