Ukradel torbico in takoj šel po nakupih. To ga je izdalo

V četrtek okoli 14.30 so bili policisti obveščeni, da je nekdo na plaži v Simonovem zalivu v Izoli pravkar ukradel naramno torbico in pobegnil. Medtem ko je lastnik iskal svoje predmete po plaži in okolici, je na mobilni telefon že prejemal obvestila o transakcijah oziroma plačilu v trgovinah na območju Izole, so sporočili s PU Koper.

Policisti so nemudoma odšli v iskanje in storilca kmalu izsledili ter mu odvzeli prostost. Ugotovili so, da je v tem času že opravil tri nakupe v trgovinah z ukradeno bančno kartico, šestkrat pa je poskušal, vendar mu ni uspelo. Neuspeli so bili tudi njegovi poskusi dviga denarja z bankomata.

Po zaslišanju je bil 24-letnik, ki prebiva v Ljubljani, izpuščen, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje tatvine in kazniva dejanja goljufije.

Ob 17.50 je delavec na plaži San Simon policistom predal ostale ukradene predmete (torbica z vsebino), najdene v sanitarijah. Vsi predmeti so bili že vrnjeni lastniku.