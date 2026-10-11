Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ukradel torbico, izsledili so ga s pomočjo slušalk in aplikacije

Ljubljana, 11. 10. 2026 09.13 pred 2 urama 1 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Kraja torbice

Moška sta v lokalu na območju centra Ljubljane ukradla torbico. Podvig se je za enega končal v rokah policistov, saj so ga oškodovanka in drugi občani izsledili in zadržali do prihoda policistov.

Policisti so bili v soboto zgodaj zjutraj obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju centra Ljubljane dva osumljenca odtujila torbico, so sporočili s PU Ljubljana. 

Oškodovanka in drugi občani so enega osumljenca in torbico, v kateri so bile slušalke, s pomočjo aplikacije izsledili. Kljub temu da se je uprl, so ga zadržali do prihoda policistov, drugi osumljenec pa je pobegnil.

Osumljenemu 25-leniku je bilo odrejeno pridržanje, v postopku pa so mu bili zaseženi odtujeni predmeti, so policisti zapisali v poročilu. 

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Ob tem so se zahvalili občanom, ki so zaznali kaznivo dejanje, o tem takoj obvestili policijo ter v nadaljevanju zadržali osumljenca: "Kot že večkrat do sedaj se je izkazalo, da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomoreta k uspešni preiskavi kaznivih dejanj."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kraja tatvina

Na 59-letnika padlo drevo, kljub oživljanju je umrl

24ur.com Lopovski objem v Mostah: ob zbližanju ukradel denarnico
24ur.com Policisti izsledili trojico, ki je v središču Ljubljane oropala moškega in žensko
24ur.com Na Viču oropala moškega: odvzela sta mu mobilni telefon in denarnico
24ur.com V središču Ljubljane oropan moški, v Mengšu lovili 20-letnega roparja
24ur.com Turistki ob Ljubljanici ukradel torbico, izsledili so ga na Tržaški
24ur.com Namesto dokumenta izvlekel solzivec in napadel policista
24ur.com Prijeli 29-letnika, osumljenega več drznih tatvin v središču Ljubljane
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
čevapgpt
11. 10. 2026 11.20
a je kaj padel s pločnika?
Odgovori
0 0
okioki
11. 10. 2026 11.14
Kaj bi brez občanov....
Odgovori
0 0
Lark
11. 10. 2026 10.34
Mene bolj zanima ali ga bodo deportirali?
Odgovori
+9
11 2
Pinokio
11. 10. 2026 10.32
Skupaj zmoremo. Enako bi se moralo dogajati v politiki. Skupaj bi morali odstraniti tiste, ki ne opravljajo svojega dela in uživajo v razprtijah.
Odgovori
+14
14 0
bibaleze
Portal
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
13 opozorilnih simptomov, ki zahtevajo zdravniški pregled
13 opozorilnih simptomov, ki zahtevajo zdravniški pregled
Kaj storiti, ko se starša ne strinjata glede vzgoje otrok?
Kaj storiti, ko se starša ne strinjata glede vzgoje otrok?
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
zadovoljna
Portal
Pri 48 letih je zasenčila vse: v zlati obleki je bila prava zvezda večera
Tedenski horoskop: Ribe lovijo svoje sanje, kozorogi stopajo iz cone udobja
Tedenski horoskop: Ribe lovijo svoje sanje, kozorogi stopajo iz cone udobja
Dnevni horoskop: Bike čaka sporočilo, levi hrepenijo po zabavi
Dnevni horoskop: Bike čaka sporočilo, levi hrepenijo po zabavi
7 živil, ki jeseni podpirajo imunski sistem
7 živil, ki jeseni podpirajo imunski sistem
vizita
Portal
Suha usta ob prebujanju niso vedno znak žeje
Cvetača ima številne koristi, vendar lahko pri nekaterih povzroča napihnjenost
Cvetača ima številne koristi, vendar lahko pri nekaterih povzroča napihnjenost
Bolečine ob uriniranju? Vnetje mehurja ima očitne znake
Bolečine ob uriniranju? Vnetje mehurja ima očitne znake
Lahko granatno jabolko pomaga pri zdravljenju srčnega popuščanja?
Lahko granatno jabolko pomaga pri zdravljenju srčnega popuščanja?
cekin
Portal
Za sobo tudi 500 evrov, nekateri pa bi od najemnika najprej zahtevali še 28.000 evrov
Ljudje množično kupujejo izgubljene kovčke in upajo na en velik zadetek
Ljudje množično kupujejo izgubljene kovčke in upajo na en velik zadetek
Marsikomu je to nerazumljivo: varčujeta za pokojnino svojih otrok
Marsikomu je to nerazumljivo: varčujeta za pokojnino svojih otrok
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
moskisvet
Portal
Princesa, ki je stopila tja, kamor si drugi niso upali
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
To jed bi slavni zvezdnik izbral za svoj zadnji obrok
To jed bi slavni zvezdnik izbral za svoj zadnji obrok
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
dominvrt
Portal
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
okusno
Portal
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
voyo
Portal
Vrni se k meni
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009