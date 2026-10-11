Ukradel torbico, izsledili so ga s pomočjo slušalk in aplikacije

Policisti so bili v soboto zgodaj zjutraj obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju centra Ljubljane dva osumljenca odtujila torbico, so sporočili s PU Ljubljana.

Oškodovanka in drugi občani so enega osumljenca in torbico, v kateri so bile slušalke, s pomočjo aplikacije izsledili. Kljub temu da se je uprl, so ga zadržali do prihoda policistov, drugi osumljenec pa je pobegnil.

Osumljenemu 25-leniku je bilo odrejeno pridržanje, v postopku pa so mu bili zaseženi odtujeni predmeti, so policisti zapisali v poročilu.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Ob tem so se zahvalili občanom, ki so zaznali kaznivo dejanje, o tem takoj obvestili policijo ter v nadaljevanju zadržali osumljenca: "Kot že večkrat do sedaj se je izkazalo, da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomoreta k uspešni preiskavi kaznivih dejanj."